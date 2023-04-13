Голубов Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Голубов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Голубенко Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Голубов Стефан
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно