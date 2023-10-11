Фролова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Фролов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Фролов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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