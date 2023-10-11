Фролова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Фролов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Фролов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно