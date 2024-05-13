Усачева (Пономарева) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1904
Рождение ребёнка
12.05.1906
Дочь: (Усачева) Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
01.08.1908
Дочь: (Усачева) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Крещение
12.04.1909
Рождение ребёнка
26.09.1911
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
01.02.1913
Дочь: (Усачева) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Усачев Митрофан Трофимович
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
04.12.1918
Дочь: (Усачева) Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
12.03.1922
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
06.09.1923
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Рождение ребёнка
17.11.1925
Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович
Смерть
Неизвестно