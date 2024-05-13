Усачева (Пономарева) Александра Никитична 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева (Пономарева) Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.11.1904

Муж: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.05.1906

Дочь: (Усачева) Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1908

Дочь: (Усачева) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
12.04.1909
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Усачев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1913

Дочь: (Усачева) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Усачев Митрофан Трофимович

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.12.1918

Дочь: (Усачева) Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.03.1922

Сын: Усачев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1923

Сын: Усачев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Усачев Павел Трофимович

Отец ребёнка: Усачев Трофим Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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