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Сафина Айна Искандеровна

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2023

Отец: Сафин Искандер Камилевич

Мать: Гарипова Ландыш Фанировна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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