Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Сафина Айна Искандеровна
Сафина Айна Искандеровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
01.05.2023
Пол
Женский
Отец
Сафин Искандер Камилевич
Мать
Гарипова Ландыш Фанировна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2023
Отец:
Сафин Искандер Камилевич
Мать:
Гарипова Ландыш Фанировна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия