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Лейбо Иван Иванович
Лейбо Иван Иванович
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Место рождения
Пласт
, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
30.03.1902
Дата смерти
19.06.1976
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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МЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Пласт
, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
19.06.1976
Троицк
, Троицкий, Челябинская область
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