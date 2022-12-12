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Лейбо Иван Иванович

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Место рождения

Пласт, Пластовский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.03.1902

Дата смерти

19.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Пласт, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
19.06.1976
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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