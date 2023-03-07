Рубцова Домна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1876
Сын: Рубцов (данилов) Андрей Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.
Дочь: Лекинцева Анастасия Фомина
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Рождение ребёнка
05.11.1881
Сын: Рубцов (данилов) Михаил Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Рождение ребёнка
18.02.1886 ст.
Дочь: Евдокия Фомина
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно