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Рубцова Домна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1876

Сын: Рубцов (данилов) Андрей Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.

Дочь: Лекинцева Анастасия Фомина

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1881

Сын: Рубцов (данилов) Михаил Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1886 ст.

Дочь: Евдокия Фомина

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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