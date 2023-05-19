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(Елисеева) Устиния Киприановна
(Елисеева) Устиния Киприановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Елисеев Киприан
1831 г.р.
Мать
Федорова (Федорова) Мария
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Елисеев Киприан
Мать:
Федорова Мария
Смерть
Неизвестно
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