(Елисеева) Устиния Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Елисеева) Устиния Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Елисеев Киприан

Мать: Федорова Мария

Смерть
Неизвестно
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