Трофимов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Павел

Трофимов Павел

avatar

Место рождения

Екимиха островского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим

Мать: не указана

Екимиха островского уезда
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Павлова Александра

Гнилки
По старому стилю
Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Павлов Леонид

Мать ребёнка: Павлова Александра

Россия деревня Екимиха Островский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Алексей

Мать ребёнка: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Виктор

Мать ребёнка: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Василий

Мать ребёнка: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Николай

Мать ребёнка: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр

Мать ребёнка: Павлова Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close