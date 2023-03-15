Трофимов Павел
Место рожденияЕкимиха островского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим
Мать: не указана
Екимиха островского уезда
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Павлова Александра
Гнилки
По старому стилю
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Павлов Леонид
Мать ребёнка: Павлова Александра
Россия деревня Екимиха Островский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Алексей
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Виктор
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Василий
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Николай
Мать ребёнка: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр
Мать ребёнка: Павлова Александра
Смерть
Неизвестно