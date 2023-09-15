Котов Федор Романов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Котов Роман Васильев
Мать: Котова Матрона Гаврилова
Бракосочетание
21.01.1900
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова
Рождение ребёнка
22.03.1903
Сын: Котов Захар Федоров
Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова
Рождение ребёнка
28.05.1905
Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова
Рождение ребёнка
03.05.1908
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова
Смерть
Неизвестно