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Котов Федор Романов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Котов Роман Васильев

Мать: Котова Матрона Гаврилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.01.1900

Жена: Котова Татьяна Пантелеймонова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1902

Сын: Котов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.03.1903

Сын: Котов Захар Федоров

Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1905

Сын: Котов Митрофан Федоров

Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1908

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Котова Татьяна Пантелеймонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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