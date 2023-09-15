Клясюк (Большаченко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлясюк (Большаченко) Анна Григорьевна

Клясюк (Большаченко) Анна Григорьевна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1871 ст.

Отец: Большаченко Григорий Никифорович

Мать: Большаченко Евдокия Никитична

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Клясюк Николай Игнатьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.

Дочь: Клясюк Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1894 ст.

Сын: Клясюк Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.

Сын: Клясюк Иван Николаевич

Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Дочь: Клясюк Анна Николаевна

Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.

Сын: Клясюк Александр Николаевич

Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Дочь: Клясюк Зиновья Николаевна

Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close