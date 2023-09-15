Клясюк (Большаченко) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1871 ст.
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.
Дочь: Клясюк Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.
Дочь: Клясюк Анна Николаевна
Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.
Сын: Клясюк Александр Николаевич
Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Дочь: Клясюк Зиновья Николаевна
Отец ребёнка: Клясюк Николай Игнатьевич
Смерть
Неизвестно