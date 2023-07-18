Сулейманов Нургазиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Нургазиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сулейманов Таухутдин

Мать: Фархиямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Айрат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Марат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Ришат

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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