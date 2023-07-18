Сулейманов Нургазиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Сулейманов Таухутдин
Мать: Фархиямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Айрат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Марат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Ришат
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно