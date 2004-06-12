Попкова (Плесовских) Трефена (Елена) Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Плесовских) Трефена (Елена) Селивёрстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

12.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: Плесовских Селивёрст Игнатьевич

Мать: Плесовских (Диева) Устинья Ефимовна

Рождение ребёнка
01.09.1956

Дочь: Тюхрина (Попкова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Попков Дмитрий Сергеевич

Орлово, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.07.1959

Сын: Попков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Попков Дмитрий Сергеевич

Смерть
12.06.2004

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