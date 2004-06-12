Попкова (Плесовских) Трефена (Елена) Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1930
Дата смерти12.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Рождение ребёнка
01.09.1956
Дочь: Тюхрина (Попкова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Попков Дмитрий Сергеевич
Орлово, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.07.1959
Сын: Попков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Попков Дмитрий Сергеевич
Смерть
12.06.2004