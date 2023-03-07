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Березухина Ираида Ивановна

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Березухин Афанасий Алексеевич

Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.

Сын: Березухин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.

Сын: Березухин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.

Сын: Березухин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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