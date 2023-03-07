Березухина Ираида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.
Сын: Березухин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1912 ст.
Сын: Березухин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1914 ст.
Сын: Березухин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Березухин Афанасий Алексеевич
Смерть
Неизвестно