Рязанцова Евдокия Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1691
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1705
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717