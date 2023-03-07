Рязанцова Евдокия Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова Евдокия Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1668 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Рязанцов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Рязанцов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1705

Сын: Рязанцов Иван Андреев

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Андрей (меньший) Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1717
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