Селезнева Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Курилова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1879

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Селезнев Семен Петрович

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Семен Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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