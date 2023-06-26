Бондарь Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980

Отец: Бондарь Виктор Иванович

Мать: Карташова Лидия Алексеевна

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