Кобылинский Иннокентий Евгеньенвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1920
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1950
Сын: Выборнов Юрий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Выборнова Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Кобылинский Сергей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Кобылинская Аграфена Даниловна
Смерть
1977