Кобылинский Иннокентий Евгеньенвич 05.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобылинский Иннокентий Евгеньенвич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1920

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920

Отец: Кобылинский Евгений Степанович

Мать: Битнер Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборнова Вера Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылинская Аграфена Даниловна

Рождение ребёнка
07.10.1950

Сын: Выборнов Юрий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Выборнова Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Кобылинский Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Кобылинская Аграфена Даниловна

Смерть
1977

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