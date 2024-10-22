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Леонтьев Иван Павлович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Леонтьев Павел Никифорович

Мать: Леонтьева (Козина) Агриппина Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Евлампия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Леонтьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Максимовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1843 ст.

Сын: Леонтьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Евлампия Максимовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.11.1845 ст.

Дочь: Леонтьева Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Леонтьева Евлампия Максимовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Марина Павловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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