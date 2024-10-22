Леонтьев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Максимовна
Рождение ребёнка
02.10.1843 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Евлампия Максимовна
Рождение ребёнка
04.11.1845 ст.
Дочь: Леонтьева Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Леонтьева Евлампия Максимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Марина Павловна
Смерть
Неизвестно