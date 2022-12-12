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Василий Иванович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Иванович

Мать: Параскева Архиповна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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