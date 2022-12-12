Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Иванович
Мать: Параскева Архиповна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно