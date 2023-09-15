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Будаева Евдокия Ивановна

Место рождения

Волосово, Чехов, Московская область

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Волосово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Макарова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Будаев Василий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Будаева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Будаев Василий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Будаев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Будаев Василий Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Василий Иванович

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