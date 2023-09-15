Будаева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Макарова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Будаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Будаева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Будаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Будаев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Будаев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно