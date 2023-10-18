Евграфова (Павлова) Надежда Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983
Отец: Павлов Герман Федорович
Мать: Павлова Фаина Николаевна
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евграфов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Евграфов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евграфов Александр
Место жительства
Неизвестно