Евграфова (Павлова) Надежда Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Павлова) Надежда Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983

Отец: Павлов Герман Федорович

Мать: Павлова Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евграфов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Евграфов Александр

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Александр

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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