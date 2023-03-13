Арина Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина Харитонова

Арина Харитонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Демидова Агаѳія

Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Батанина Марфа Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Нужда Ирина

Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Григорьевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close