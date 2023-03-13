Арина Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Демидова Агаѳія
Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Батанина Марфа Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Нужда Ирина
Отец ребёнка: Моисей Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Григорьевъ