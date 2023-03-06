Бельтюкова Авдотья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюкова Авдотья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бельтюков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Бельтюков Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бельтюков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бельтюков Григорий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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