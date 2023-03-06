Бельтюкова Авдотья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бельтюков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Бельтюков Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бельтюков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бельтюков Григорий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно