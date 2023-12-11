Данилова (Позднухова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.10.1993
Муж: скрыто настройками приватности
Подвязье, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
27.08.2010
Рязань, город Рязань, Рязанская область