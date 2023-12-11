Данилова (Позднухова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Позднухова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1973

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.10.1993

Муж: скрыто настройками приватности

Подвязье, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
27.08.2010

Муж: не указан

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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