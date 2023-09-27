Фурсова (Мовчан) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Мовчан) Евгения

Место рождения

Украина

Дата рождения

25.06.1946

Дата смерти

28.05.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1946

Отец: Мовчан Михаил

Мать: Мовчан Галина

Украина
Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.1988
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