Фурсова (Мовчан) Евгения
Место рожденияУкраина
Дата рождения25.06.1946
Дата смерти28.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1946
Отец: Мовчан Михаил
Мать: Мовчан Галина
Украина
Рождение ребёнка
11.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.1988