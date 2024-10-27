Сучков Пронка (Прокопий) Петров сын
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682
Отец: Сучек Петрушка Назаров сын
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Место жительства
1689
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Рождение ребёнка
1714
Сын: Сучков Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1717
Сын: Сучков Сава (Савелий) Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=44257026&attributeId=2097&serial=44257061&group=1243&ext=.pdf АКК Ф.592 Оп.2 Д.26 Исповедные росписи / Новоселовская Пророко-Ильинская церк... Показать все
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Место жительства
1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Рождение ребёнка
1722
Сын: Сучков Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=44257026&attributeId=2097&serial=44257061&group=1243&ext=.pdf АКК Ф.592 Оп.2 Д.26 Исповедные росписи / Новоселовская Пророко-Ильинская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно