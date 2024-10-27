Сучков Пронка (Прокопий) Петров сын Вычислено 1682 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сучков Пронка (Прокопий) Петров сын

Место рождения

Черкасская, Красноярский округ, Сибирский край

Дата рождения

Вычислено 1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682

Отец: Сучек Петрушка Назаров сын

Мать: не указана

Черкасская, Красноярский округ, Сибирский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Место жительства
1689
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Рождение ребёнка
1714

Сын: Сучков Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1717

Сын: Сучков Сава (Савелий) Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=44257026&attributeId=2097&serial=44257061&group=1243&ext=.pdf АКК Ф.592 Оп.2 Д.26 Исповедные росписи / Новоселовская Пророко-Ильинская церк... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Сын: Сучков Осип Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Место жительства
1719
Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614
Рождение ребёнка
1722

Сын: Сучков Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Чалбышево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=44257026&attributeId=2097&serial=44257061&group=1243&ext=.pdf АКК Ф.592 Оп.2 Д.26 Исповедные росписи / Новоселовская Пророко-Ильинская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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