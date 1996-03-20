Александрова (Андреева) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1927
Дата смерти20.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927
Отец: Андреев Иван Петрович
Мать: Андреева Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Орел, Орловская обл., Россия
Смерть
20.03.1996
г. Орел, Орловская обл., Россия
Причина смерти: инсульт