Александрова (Андреева) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Андреева) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1927

Дата смерти

20.03.1996

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927

Отец: Андреев Иван Петрович

Мать: Андреева Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
г. Орел, Орловская обл., Россия
Смерть
20.03.1996
г. Орел, Орловская обл., Россия
Причина смерти: инсульт
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