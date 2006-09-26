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Милафетнова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1922

Дата смерти

26.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1948

Дочь: Борисова Нина Евстафьевна

Отец ребёнка: Милафетнов Евстафий Александрович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.08.1951

Сын: Милафетнов Лев Евстафьевич

Отец ребёнка: Милафетнов Евстафий Александрович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Евстафий Александрович

Смерть
26.09.2006
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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