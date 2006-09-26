Милафетнова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1922
Дата смерти26.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1948
Дочь: Борисова Нина Евстафьевна
Отец ребёнка: Милафетнов Евстафий Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1951
Сын: Милафетнов Лев Евстафьевич
Отец ребёнка: Милафетнов Евстафий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость