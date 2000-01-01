Кощеев Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1749 ст.
Жена: Кощеева Дарья Дорофеева
1749г. МК Нолинск (свадьба) жених означенного Никольского прихода дер. Порадъевской отрок, невеста того же прихода крест. Дорофея Наговицына дочь девка Дарья ГАКО ф.237 оп. 75. д. 3
Смерть
После 1749