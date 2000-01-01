Кощеев Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Иван Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1749 ст.

Жена: Кощеева Дарья Дорофеева

1749г. МК Нолинск (свадьба) жених означенного Никольского прихода дер. Порадъевской отрок, невеста того же прихода крест. Дорофея Наговицына дочь девка Дарья ГАКО ф.237 оп. 75. д. 3
Смерть
После 1749
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