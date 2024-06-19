Лукин Карп Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677 ст.
Отец: Лукин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.
Сын: Лукин Иван Карпович
Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Дочь: (Лукина) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.
Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1718 ст.
Дочь: (Лукина) Ирина Карповна
Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно