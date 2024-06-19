Лукин Карп Сергеевич Около 1677 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукин Карп Сергеевич

Место рождения

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1677 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1677 ст.

Отец: Лукин Сергей

Мать: не указана

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Пелагия Тимофеевна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.

Сын: Лукин Иван Карпович

Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Дочь: (Лукина) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1712 ст.

Сын: Лукин Гаврил Карпович

Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1718 ст.

Дочь: (Лукина) Ирина Карповна

Мать ребёнка: Лукина Пелагия Тимофеевна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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