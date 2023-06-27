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Сарычева Татьяна Михайловна
Сарычева Татьяна Михайловна
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Место рождения
Обнинск
Дата рождения
25.01.1964
Пол
Женский
Отец
Сарычев Михаил Петрович
1933 г.р.
Мать
Сарычева Башмакова Ира Борисовна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
CБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1964
Отец:
Сарычев Михаил Петрович
Мать:
Сарычева Башмакова Ира Борисовна
Обнинск
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