Маттинен (Тойкка) Ева Матвеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1853
Дата смерти03.11.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1853
Бракосочетание
26.11.1872
Рождение ребёнка
10.12.1891
Отец ребёнка: Маттинен Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1912
Отец ребёнка: Маттинен Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1914
Дочь: (Маттинен) Люли Ивановна
Отец ребёнка: Маттинен Иван Александрович
Смерть
03.11.1928