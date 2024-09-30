Маттинен (Тойкка) Ева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маттинен (Тойкка) Ева Матвеевна

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.10.1853

Дата смерти

03.11.1928

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1853

Отец: Тойкка Матвей Генрихович

Мать: Тойкка (Барндык) Катарина Ивановна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.11.1872

Муж: Маттинен Иван Александрович

Рождение ребёнка
10.12.1891

Сын: Маттинен Иван Иванович

Отец ребёнка: Маттинен Иван Александрович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Маттинен Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Маттинен Иван Александрович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1914

Дочь: (Маттинен) Люли Ивановна

Отец ребёнка: Маттинен Иван Александрович

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
03.11.1928

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