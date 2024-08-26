Лукина Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиМежду 1902 и 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лукина) Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лукин Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукина) Лукия Гавриловна
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович
Смерть
Между 1902 и 1915