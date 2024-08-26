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Лукина Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Между 1902 и 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Гавриил Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лукина) Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лукин Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукина) Лукия Гавриловна

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукин Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лукин Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Лукин Гавриил Михайлович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1902 и 1915

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