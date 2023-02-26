Шабрыкина Надежда Фёдорова
Место рожденияд.Дмитраки Свистовичской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дмитраки Свистовичской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.09.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1904
Дочь: Надежда Стефанова
Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1911
Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев
Рождение ребёнка
06.11.1915
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1916
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев
Смерть
Неизвестно