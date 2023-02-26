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Шабрыкина Надежда Фёдорова

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Место рождения

д.Дмитраки Свистовичской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дмитраки Свистовичской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.09.1903

Муж: Шабрыкин Стефан Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: Надежда Стефанова

Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1911

Сын: Шабрыкин Михаил Степанов

Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шабрыкин Тихон Стефанов

Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев

Рождение ребёнка
06.11.1915

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1916

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: Шабрыкин Стефан Корнеев

Смерть
Неизвестно
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