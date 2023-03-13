Анисимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Анисимовъ Евстафий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Валявинъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Анисимовъ Кириллъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана