Кошелева (Кошелева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1899
Дочь: Прасковья Пераскева /Прасковья/ Стефановна
Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
06.06.1901
Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Кошелев Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1904
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Стефанович
Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
19.11.1905
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно