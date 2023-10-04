Кошелева (Кошелева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Кошелева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Прасковья Пераскева /Прасковья/ Стефановна

Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1901

Сын: Кошелев Федор Стефанович

Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Кошелев Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Стефанович

Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1905

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Кошелев Стефан Яковлевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Стефан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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