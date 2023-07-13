Скосырская Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкосырская Любовь

Скосырская Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скосырская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Скосырский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скосырский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Скосырский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скосырский Николай Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close