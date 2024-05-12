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Салыгина Ульяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1901

Муж: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Шершень Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Шершень Феодосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Шершень Гурий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шершень Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шершень Саким Дмитриевич

Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шершень София Дмитриевна

Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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