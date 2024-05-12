Салыгина Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1901
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Шершень Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Шершень Феодосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
23.11.1909
Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шершень Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шершень София Дмитриевна
Отец ребёнка: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Смерть
Неизвестно