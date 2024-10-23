Бычкова Любовь Ильинична 11.09.1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычкова Любовь Ильинична

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

11.09.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1815 ст.

Отец: Бычков (Козин) Илья Иванович

Мать: Бычкова Евдокия Дмитриевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виссарион Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1842 ст.

Дочь: Екатерина Виссарионовна

Отец ребёнка: Виссарион Иванович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1845 ст.

Сын: Иван Виссарионович

Отец ребёнка: Виссарион Иванович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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