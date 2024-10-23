Бычкова Любовь Ильинична
Место рождения
Дата рождения11.09.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1842 ст.
Дочь: Екатерина Виссарионовна
Отец ребёнка: Виссарион Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1845 ст.
Сын: Иван Виссарионович
Отец ребёнка: Виссарион Иванович
Смерть
Неизвестно