Абажганкина Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбажганкина Параскева Васильевна

Абажганкина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.12.1812

Сын: Абажганкин Игнат Федорович

Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 12.06.1815

Дочь: Суркова Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1818

Сын: Абажганкин Семен Федорович

Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1821

Дочь: Абажганкина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абажганкин Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close