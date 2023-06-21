Абажганкина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.12.1812
Сын: Абажганкин Игнат Федорович
Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович
Рождение ребёнка
Около 12.06.1815
Дочь: Суркова Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1818
Сын: Абажганкин Семен Федорович
Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович
Рождение ребёнка
05.01.1821
Дочь: Абажганкина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Абажганкин Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно