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Свистунов Андрей Владимирович
Свистунов Андрей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1976
Пол
Мужской
Отец
Свистунов Владимер Викторович
Мать
Нагайцева Валентина Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1976
Отец:
Свистунов Владимер Викторович
Мать:
Нагайцева Валентина Ивановна
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