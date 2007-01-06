Григорьева (Абрамова) Федосия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Абрамова) Федосия Федотовна

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.10.1919

Дата смерти

06.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1919

Отец: не указан

Мать: Абрамова Лукерья

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.01.2007
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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