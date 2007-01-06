Григорьева (Абрамова) Федосия Федотовна
Место рождения
Дата рождения02.10.1919
Дата смерти06.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1919
Отец: не указан
Мать: Абрамова Лукерья
Рождение ребёнка
09.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.01.2007