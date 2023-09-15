Савченко (Корсунова) Наталья Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко (Корсунова) Наталья Давидовна

Савченко (Корсунова) Наталья Давидовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Корсунов Давид Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
?.02.1882

Дочь: Евдокия Касьяновна

Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Анастасия Касьяновна

Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
21.10.1887

Муж: Савченко Касьян Алексеевич

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1887г.зап.№16, ГАДО , Ф - 265-1-7,лист № 224.
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Савченко Григорий Касьянович

Отец ребёнка: Савченко Касьян Алексеевич

Луговая, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close