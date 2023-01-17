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Ежков Никита Тарасович

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ежков Тарас

Мать: ?

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1879

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Ежкова Евдокия Андреевна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Ежкова Евдокия Андреевна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежкова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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