Ежков Никита Тарасович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ежков Тарас
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.12.1879
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Ежкова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Ежкова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежкова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно