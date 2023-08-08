Марков Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Павел Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Виталий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Августа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Павлина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно