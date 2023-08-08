Марков Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Павел Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Виталий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Августа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Леонид Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Павлина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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