Тимофей Захаров
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Захар Карпов
Мать: Анисья Никитина
ИВ-1822 Тимофей 8 ИВ-1853 --- Поручитель!!! МК-1853 02.02.1853 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно