Тимофей Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Захаров

Место рождения

Высоково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Захар Карпов

Мать: Анисья Никитина

Высоково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1822 Тимофей 8 ИВ-1853 --- Поручитель!!! МК-1853 02.02.1853 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Высоково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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