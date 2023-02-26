София Леонова
Место рожденияд.Сухопяты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сухопяты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1840
Муж: Сергей Лаврентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1848
Сын: Леонтий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Лаврентиев
Смерть
Неизвестно