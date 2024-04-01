Захаров Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1845
Рождение ребёнка
26.04.1876
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
31.03.1897
Сын: Захаров Вениамин Васильев
Мать ребёнка: Гладилова 1, Захарова 2? Агафья Аврамиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно