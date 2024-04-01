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Захаров Василий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1845

Отец: Захаров Илья Дмитриевич

Мать: Захарова Ефросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
26.04.1876

Сын: Захаров Стефан Васильев

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
31.03.1897

Сын: Захаров Вениамин Васильев

Мать ребёнка: Гладилова 1, Захарова 2? Агафья Аврамиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладилова 1, Захарова 2? Агафья Аврамиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Ефросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ефросинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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