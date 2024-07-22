Кадышева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жбанникова (Кадышева) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кадышев Федор Ильич
Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кадышев Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1899
Дочь: Петрушина (Кадышева) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович