Кадышева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жбанникова (Кадышева) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кадышев Федор Ильич

Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кадышев Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1899

Дочь: Петрушина (Кадышева) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадышев Илья Иванович

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