Клепиковский Игорь Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепиковский Игорь Макарович

Клепиковский Игорь Макарович

avatar

Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.06.1938

Дата смерти

13.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938

Отец: Клепиковский Макарий Васильевич

Мать: Клепиковская Анфиса (Анфусья) (Анфуса) Никифоровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.2000
Похороны
Неизвестно
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Кладбище (Старое)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close