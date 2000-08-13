Клепиковский Игорь Макарович
Место рождения
Дата рождения13.06.1938
Дата смерти13.08.2000
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1938
Рождение ребёнка
20.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.2000
Похороны
Неизвестно
Кладбище (Старое)